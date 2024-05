Israel ordena retirada de moradores da área mais a leste de Rafah

Neste sábado (11), Israel pediu aos moradores de áreas mais ao leste de Rafah, na Faixa de Gaza, se retirarem da região. De acordo com uma postagem do porta-voz militar árabe, a orientação é de que as pessoas sigam para a “área humanitária expandida”, em Al-Mawasi.

Segundo autoridades israelenses, o gabinete de segurança do país aprovou a “expansão da área de operação” na cidade de Rafah, na última quinta-feira (09).

A aprovação é uma forma de o gabinete expressar apoio à expansão das operações militares na região, e autoriza o setor de guerra israelense a continuar tomando decisões militares no país sem outras consultas a divisão de segurança.

Isso acontece após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ameaçar reter o envio de algumas armas se Israel realizar uma grande ofensiva na cidade.

