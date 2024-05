JD1TV: Turbina de avião pega fogo durante decolagem e obriga pouso de emergência

Um Boeing 747-400 da Terra Avia, da Moldávia, precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Sultan Hasanuddin, na Indonésia, após uma de suas turbinas pegar fogo durante a decolagem.

A aeronave cumpria um voo pela companhia aérea Garuda Indonesia de Macáçar, e carregava 468 pessoas a bordo, e partia de Macáçar, na Indonésia, com destino a cidade de Medina, na Arábia Saudita. O Boeing estava levando muçulmanos que fazem uma peregrinação até Meca, a cidade sagrada do Islã.

O presidente da Garuda Indonésia, Irfan Setiaputra, informou que o “capitão descobriu que um dos motores estava pegando fogo e imediatamente decidiu que era necessária uma inspeção adicional para determinar se o motor estava com defeito”.

Por já estarem com as rodas dianteiras do avião fora do chão, a aeronave seguiu com a decolagem, desligou a turbina em questão e retornou, em um pouso de emergência, ao aeroporto de onde havia partido.

Apesar do incidente, nenhum passageiro ficou ferido e eles foram transferidos para outra aeronave, seguindo com a viagem. Assista:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também