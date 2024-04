Passageiro "mijão" acaba multado após urinar em copo dentro de avião

Um passageiro, de 53 anos, acabou multado em AU$ 600, o equivalente a R$ 1.983, por comportamento ofensivo após urinar em copo depois do voo em que estava pousar no aeroporto de Sydney, na Austrália.

O incidente ocorreu em dezembro do ano passado, mas voltou a repercutir na internet após o site neozelandês Stuff divulgar a história nesta semana, e teria acontecido durante o atraso no desembarque da aeronave.

Segundo o portal, uma passageira do voo, identificada apenas como Holly, estava na mesma fila de desembarque que o rapaz e presenciou a situação, informando sobre o que estava ocorrendo para a tripulação da aeronave.

A passageira em questão estava acompanhada de sua filha, de 15 anos, quando o homem, que não teve a identidade revelada, começou a urinar no copo.

“Não havia dúvidas sobre qual era o som e eu apenas olhei diretamente para minha filha e minha filha olhou diretamente para mim. Era muito óbvio o que estava acontecendo”, contou ao portal.

O homem, que estava visivelmente bêbado, chegou a tentar jogar a urina fora, porém, acabou derramando parte do líquido em cima de uma comissária de bordo. “Ele se levantou, carregando um copo cheio [de urina]. Acho que a intenção era jogar no vaso sanitário, mas enquanto caminhava, ele tropeçou e derramou uma boa quantidade de urina na comissária”, detalhou.

Após o incidente, o homem foi retirado da aeronave por agir de maneira ofensiva ou desordenada.

