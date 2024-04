Duas brasileiras morrem e outros 33 ficam feridos em acidente no Chile

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo no Chile, na noite de quinta-feira (25), que carregava um grupo de turistas brasileiros, deixou duas pessoas mortas e 33 feridos. A informação foi confirmada pelo Itamaraty.

O veículo, que partiu da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, transportava 42 pessoas e já havia passado pela Argentina. O destino final do grupo era a cidade de turística de San Pedro do Atacama.

O motorista, que também é brasileiro, perdeu controle do veículo enquanto dirigia pela rota 27-CH, na cidade que conecta Paso Jama, na fronteira do Chile com a Argentina, a San Pedro do Atacama.

O ônibus acabou capotando no deserto do Atacama. Uma das vítimas morreu ainda no local, enquanto a outra veio a óbito em uma unidade de saúde, após ter sido resgatada ainda com vida.

Além das duas vítimas, 33 brasileiros ficaram feridos, três em estado grave.

