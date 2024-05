Hamas aceita cessar-fogo elaborado pelo Egito e Catar, mas Israel rejeita proposta

O grupo terrorista Hamas afirmou, nesta segunda-feira (6), que aceitou uma proposta de cessar-fogo elaborada pelo Egito e Catar, que estão intermediando uma negociação de um acordo para pôr fim à guerra que assola a Faixa de Gaza.

No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou por meio de seu perfil no X, antigo Twitter, que não aceitará os termos de um cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza, e destaca que a proposta está “longe das exigências de Israel”.

Além de informar que não aceitará o cessar-fogo, Netanyahu afirmou que as operações militares em Rafah continuam.

Segundo a agência de notícias Reuters, uma autoridade israelense afirmou que os termos da proposta foram amenizados pelo Egito, e que não pode aceitar os termos do acordo. A autoridade ainda desconfia que o Hamas aceitou os termos para que os israelenses sejam vistos como a parte que se recusa a chegar em um acordo.

