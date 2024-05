Mortes por terrorismo aumentam em 2023 e atingem maior nível desde 2017

Dados do último Global Terrorism Index, relatório divulgado anualmente pelo Instituto para Economia e Paz, apontou que o número de mortes provocadas por terrorismo aumento 22% em 2023, em relação ao registrado em 2022, atingindo o maior nível desde 2017.

No total, foram 8.352 mortes causadas por atentados terroristas ao redor do mundo, em um total de 3.350 ataques, com 98% dessas vítimas sendo de países que enfrentam algum tipo de conflito armado no momento.

Apesar do número de mortes ter batido o maio nível em 6 anos, o número total de atentados no último ano foi 23% menor que o registrado em 2022, que 4.321 ataques.

O ataque de Hamas a Israel foi a ação com o maior número de vítimas em 2023, com 1.210 mortos. Apesar disso, o país com o maior número de mortes por atentado foi Burkina Faso, país localizado na África Ocidental, que, com 1.907 mortes, concentrou 23% do número total de óbitos em decorrência de ataques terroristas durante o ano passado.

O país até mesmo ultrapassou o Afeganistão que, pela primeira vez desde 2018, não está em primeiro lugar na lista de países mais afetados por grupos terroristas.

