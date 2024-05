Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/05/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'sextou'. Confira:

Capricórnio

Sextar, sextou, mas convém pegar leve e ficar bem esperta logo cedo, viu consagrada? Seu signo é do tipo prudente e ajuizado ao lidar com dinheiro, mas hoje não dá para colocar a mão no fogo e será preciso muito autocontrole para não abusar na gastança no período da manhã. Numa dessa, é melhor esconder o cartão e conferir as promoções mais tarde pra não cair em tentação. Em contrapartida, o astral vai dar uma guinada no final do dia e deve ficar perfeito sem defeitos ao anoitecer. A sorte voltará a soprar em sua direção, os contatinhos vão fervilhar e seu charme irresistível será um convite à paquera. Pode embarcar em um namoro de futuro com alguém que é o seu número. Romance prazeroso e protegido!

Aquário

Você já vai acordar com a energia em alta voltagem e terá muita determinação para ir atrás do que ambiciona, minha consagrada! Saberá defender e agilizar seus interesses, mas nem tudo serão flores no período da manhã e pendengas antigas ou desavenças podem deixar seus nervos à flor da pele. Muita calma nessa hora para não se meter em perrengues mais sérios com quem convive ou então em rolos ou dívidas. A recomendação é enxugar os gastos, repirar fundo e mostrar mais paciência, sobretudo com parentes mais velhos e conservadores. Para alívio geral, o astral melhora bastante na parte da tarde e você pode ter gratas surpresas no amor. Há chance de pintar uma química poderosa na pista. Intimidade cheia de estímulos com o love.

Peixes

Sextou e você continua no corre, peixinha? Esquenta não porque suas iniciativas podem trazer bons resultados no lado material e profissional. Aproveite suas ideias criativas para se destacar no trabalho, mas não perca tempo batendo boca com quem tem diferenças. Tensões podem causar desânimo pela manhã e você pode se aborrecer com assuntos que não dependem apenas da sua boa vontade. Ainda bem que o astral dá uma guinada completa à tarde e vai ficar maravilindo, ideal para encontrar as pessoas queridas, rever amigos e curtir altos papos com quem tem muitas afinidades. O amor estará no ar e conversas descontraídas podem abrir caminho para uma conquista espetacular. Na relação a dois, a sintonia será de corpo, mente e alma com o xodozinho.

Áries

Hoje os astros aconselham a ir devagar com o andor e controlar seus ímpetos para não sextar com dores de cabeça, consagrada! Logo pela manhã, convém ajustar seus planos à realidade e administrar seu dinheiro com pulso firme, pois gastos impulsivos podem virar bola de neve. O céu também alerta que perrengues e chateações podem rolar no trabalho, portanto, é melhor ficar na sua, agir com discrição e fazer a sua parte sem esperar muito pela cooperação alheia. Ainda bem que o clima melhora e você pode ter boas notícias que vão favorecer suas finanças e devem trazer um novo ânimo nos assuntos do coração. Lance com alguém que conhece tem tudo para ficar mais sério e o romance vai ganhar mais estabilidade.

Touro

Olha lá, bebê, o dia pode começar tenso e convém ficar de boa para não se irritar à toa. Há risco de desavenças e discussões logo cedo e os alertas soam mais alto no ambiente profissional e nos contatos com pessoas mais velhas e experientes. Pegue leve e procure ocupar seu tempo e sua energia com os assuntos e atividades de que mais gosta. Ainda bem que esse astral estressadinho vai perder força e o clima deve mudar da água para o vinho à tarde. Vênus e Urano, que seguem em sua companhia, vão trocar likes com a Lua, deixando sua sexta animada, sortuda e superpositiva, perfeita para encontrar gente querida, amigos e o love. Se está de olho em alguém, pode ir com tudo porque a conquista será gloriosa.

Gêmeos

Sextar, sextou, mas convém pegar mais leve, se poupar e manter distância de pessoas e situações que chateiam e geram estresse. Tensões estão previstas nas primeiras horas do dia e quem pode pagar o pato é a sua saúde, sobretudo o sistema nervoso. O recado também vale para os interesses profissionais e a vida familiar, que podem ser alvos de altos e baixos no período da manhã. Com uma dose extra de tolerância, disciplina e filtro nas palavras, será mais fácil evitar aborrecimentos. Mas as coisas vão fluir bem do final da tarde em diante e você conseguirá se entender melhor com as pessoas à sua volta. O romance vai pedir mais privacidade e pode pintar atração secreta pra quem está na solteirice.

Câncer

Vai suave na nave e procure ser mais realista, caranguejinha! Nem tudo pode caminhar de acordo com as suas expectativas e há risco de se deparar com imprevistos, limitações e chateações na parte da manhã. Ideia de viagem ou algo que deseja começar pode esbarrar em obstáculos e os contatos também vão ficar à mercê de tretas. Será preciso agir com mais jogo de cintura e escolher muito bem as palavras para não se envolver em perrengues e saias justas. Em compensação, o clima dá uma arribada à tardinha e aí sim seus planos vão decolar. Aguarde alegrias com amigos, admiradores e gratas surpresas na pista. Você pode fechar a sexta com um novo amor ao seu lado ou realizar um sonho a dois, se tem um love.

Leão

Se já acordar pensando em gastar dinheiro, alto lá, leãozinho! A maré não estará nada favorável para ir às compras, fazer contas novas e passar o cartão no crédito, portanto, controle sua grana com todo rigor. Convém ser mais prudente e nem chegar perto de negociações e transações incertas e duvidosas, pois pode sair no prejuízo. Instabilidades também estão previstas nas relações em geral e há risco de desavenças no ambiente de trabalho. Mas o clima deve melhorar bastante ao entardecer, você terá mais sabedoria para lidar com seus recursos e conseguirá se entrosar numa boa com todos. No amor, o sentimento de posse pode atrapalhar, mas a noite deve ser mais sussa e favorável com o crush ou o mozão.

Virgem

Sextou, mas convém ir com calma na alma e controlar o seu lado temperamental pra ficar longe de bagacinha, bebê! Seu jeito tende a ficar mais crítico e exigente do que já é e há risco de semear atritos, portanto, seja mais tolerante e tenha tato para não provocar torta de climão com quem trabalha ou convive.

A saúde também pode pedir atenção extra no período da manhã, mas você vai contar com sua disciplina e saberá o que fazer para preservar seu bemestar. No final da tarde, o astral muda geral por obra da Lua, que segue em seu signo e troca likes com Vênus e Urano, iluminando e protegendo as relações pessoais e amorosas. A noite tem tudo para ser perfeita sem defeitos no romance e na paquera.

Libra

Diz aí como está o astral e o coração, librianjo? Se depender do céu, pode enfrentar uma onda de desassossego logo cedo e não convém alimentar cismas e caraminholas. Procure se poupar, dê um basta nas preocupações e cuide com mais carinho do seu bemestar físico e emocional. No trabalho, talvez tenha que se empenhar um pouco mais para colocar tudo em ordem, mas evite se sobrecarregar, pois as responsabilidades vão pesar sobre seus ombros. Para seu alívio, o clima deve melhorar à tarde e tudo indica que você vai se sentir mais confiante e à vontade, principalmente se estiver ao lado das pessoas mais íntimas e do mozão. Se está na pista, pode pintar atração forte por alguém com um quê de mistério.

Escorpião

A tão aguardada sexta chegou, bebê, mas as estrelas aconselham a ir devagar nas primeiras horas da manhã e alertam que altos e baixos podem marcar presença em suas relações pessoais. Evite levar tudo a ferro e fogo e procure ser mais tolerante para não se estranhar com os outros, ainda mais os parentes. No trabalho, é melhor manter a rotina e fazer o que já estava programado, pois pode se enrolar se quiser abraçar várias tarefas. O lado amoroso também pode enfrentar bagacinhas durante o dia e será preciso mais diplomacia, mas o astral vai ficar perfeito ao entardecer e você deve se entender às mil maravilhas com o love. Se está na pista, há belas chances de conquistar e embarcar em um namoro de futuro.

Sagitário

Eita, bebê, a tão esperada sexta chegou, mas pelo visto não será nenhuma molezinha, ao menos na parte da manhã. Vai com calma na alma e conte até cem pra não perder a esportiva à toa, pois há risco de rasgar o verbo e falar umas verdades doloridas. Vigie a sinceridade pra não virar sincericídio e pense mil vezes antes de chutar o pau da barraca! Ainda bem que depois o clima melhora bastante, seu bom humor voltará com tudo e você vai se entrosar numa boa com quem convive e trabalha. Aliás, pode alcançar triunfos profissionais que vão dar orgulho no período da tarde e devem se refletir em seus ganhos. Se está na pista, atração por alguém que encontra sempre vai aumentar. Romance mais movimentado e excitante.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também