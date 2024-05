Manifestação pró-Palestina pede desclassificação de Israel na Eurovision

Milhares de manifestantes pró-palestinos se reuniram em Malmo, na Suécia, nesta quinta-feira (09) para protestar contra a participação de Israel na segunda semifinal do concurso de música Eurovision, de 2024.

Malmo é a anfitriã da Eurovision deste ano. Uma grande multidão de manifestantes se reuniu na praça central Stortorget, a cerca de 7 quilômetros do local da competição, hasteando bandeiras palestinas e gritando “boicote Israel”.

A manifestante Matilda Varatta pediu que a inscrição de Israel fosse retirada da competição musical. “O que esperamos e o que gostaríamos de ver é que desqualifiquem Israel como fizeram com a Rússia depois que invadiu a Ucrânia, porque não é verdade que a Eurovision não é política, sempre foi política e sempre será”, disse.

A competidora israelense Eden Golan, apresentará sua música “Hurricane” na segunda semifinal ainda hoje.

As autoridades suecas reforçaram a segurança. A polícia estima que cerca de 5 mil pessoas participam da manifestação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também