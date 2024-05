Rapaz ainda tentou fugir de moto antes de ser morto no Guanandi

Polícia 'Não trabalha, arruma a casa ou faz comida', pai e filho caem no soco no Jardim Anache

As primeiras informações apontam que a vítima estava em uma motocicleta Honda Biz, contudo, no local, o veículo teria sido retirado por terceiros antes da chegada das autoridades.

O rapaz, de aproximadamente 30 anos, que foi morto a tiros nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10), na Avenida Manoel da Costa Lima, no bairro Guanandi, em Campo Grande, tentou fugir de moto assim que foi ferido pelos disparos. Pelo menos dois homens são suspeitos de terem atirado contra a vítima.

