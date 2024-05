AGORA: Rapaz é assassinado a tiros após sair de tabacaria no Guanandi

Polícia 'Não trabalha, arruma a casa ou faz comida', pai e filho caem no soco no Jardim Anache

Brasil JD1TV: CTG da Capital envia seis carretas com doações para o RS e prepara mais levas

Polícia AGORA: Tiroteio assusta moradores do entorno do bairro Tarumã

Polícia Rapaz ainda tentou fugir de moto antes de ser morto no Guanandi

Eles chegaram e atiraram contra a vítima, que foi atingida com dois disparos. Logo após o crime, eles fugiram e até o momento não foram localizados.

As primeiras informações repassadas para a reportagem, apontam que a vítima havia deixado uma tabacaria que fica nas proximidades e foi cercado por pelo menos dois suspeitos.

Rapaz, de aproximadamente 30 anos, que não teve a identificação revelada, foi morto a tiros logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10) na Avenida Manoel da Costa Lima, esquina com a rua Jatobá, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Polícia AGORA: Bandido morre ao enfrentar a PM no Noroeste

Clima Casaco está pronto? Frio derruba as temperaturas em MS para 13°C semana que vem