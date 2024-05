Com tempo recorde, Yeltsin Jacques é campeão mundial de atletismo no Japão

Com um tempo de 14min53s97, o sul-mato-grossense Yeltsin Jacques arrematou a medalha dourada após completar a prova dos 5.000m T11 no mundial de atletismo em Kobe, no Japão.

O atleta também estabeleceu o novo recorde mundial da disputa, que era de 14min55s39, do japonês Kenya Karasawa.

“Estou muito feliz, foi uma prova muito forte, com vários atletas fazendo suas melhores marcas da vida. Mas a gente conseguiu se sair bem. Tivemos muito controle na prova, largando mais atrás para depois impor um ritmo mais forte nos últimos 1.500 metros”, explicou Yeltsin, que contou com os guias Antônio Henrique Lima e Guilherme Santos na prova.

Yeltsin também competiu nos 1.500 metros na classe T11, para atletas cegos, mas foi desclassificado depois de cair e soltar da guia. Mesmo com a derrota do sul-mato-grossense, o ouro ainda veio para o Brasil.

Brasil no Mundial do Japão

Nos 1.500m T11, Júlio César Agripino levou o título na prova em que Yeltsin Jacques foi desclassificado.

Beth Gomes conquistou a prata no arremesso de peso F54. A brasileira fez a marca de 7.53m, terminando atrás apenas da mexicana Gloria Guadarrama, que arremessou 8.04m

Já no lançamento de disco F56, Claudiney Santos campeão mundial na mesma prova em 2019 e 2023, confirmou faturou o ouro com 45.14m de marca.

