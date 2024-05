Ministro de Lula defende regulação das plataformas digitais no G20

Nesta quarta-feira (1º), o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula, Silvio Almeida, falou em evento paralelo do Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20. Ele defendeu de forma enfática a necessidade de regulamentar as plataformas digitais, ressaltando que "não existe liberdade sem responsabilidade".

De acordo com o ministro, é preciso haver uma mediação institucional para garantir soberania e democracia. Ele destacou que o ódio e a violência não são fenômenos novos, mas que assumem significados distintos ao longo do tempo.

Almeida definiu a atual era de desinformação e polarização como alarmante, especialmente em função do comportamento das empresas de mídias sociais. Ele alertou que a falta de regulação alimenta o caos e a desordem, proporcionando terreno fértil para extremistas e criminosos.

"Se não agirmos agora para discutir e implementar medidas sérias contra a desinformação, estaremos entregando o futuro nas mãos daqueles que combatemos. Precisamos entender a necessidade de responsabilização para evitar um futuro sombrio. A história está em nossas mãos e não podemos nos omitir", disse o ministro.

