Bomba não detonada da 2ª Guerra é encontrada em estádio na Alemanha

Durante obras nos arredores do estádio do Mainz, time de futebol alemão, nesta quarta-feira (24), trabalhadores acabaram se deparando com um artefato histórico, e perigoso: uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial.

Durante obras de ampliação de um campus universitário localizado ao lado do estádio, trabalhadores encontraram uma bomba, ainda não detonada, de 500 quilos, datada da Segunda Guerra Mundial, e que, segundo a imprensa local, pertencia ao exército norte-americano.

Essa, no entanto, não é a primeira bomba encontrada no local. Em 15 de abril, uma pequena bomba incendiária foi encontrada durante as obras que acontecem na área, e sua detonação ocorreu sem a evacuação de moradores.

A situação foi diferente com a bomba encontrada nesta semana, que exigiu a evacuação total da área, que tem cerca de 4.600 habitantes, para a detonação do artefato.

