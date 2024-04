Brasil e mais 16 países assinam declaração para libertar reféns do Hamas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (23), que o Brasil assinou, junto a Alemanha, Áustria, Argentina, Bulgária, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Polônia, Portugal, Romênia, Reino Unido, Sérvia e a Tailândia, uma declaração pela libertação dos reféns sob poder do Hamas, em Gaza.

A libertação dos reféns permitiria um cessar-fogo imediato. Desde o início da guerra, em outubro de 2023, o Hamas fez vítimas e sequestrou prisioneiros de diferentes nacionalidades, incluindo cidadãos dos países que assinaram a carta, além de israelenses.

Os países dizem que o acordo “facilitaria o envio de assistência humanitária adicional a toda a Faixa de Gaza e conduziria ao fim crível das hostilidades”.

