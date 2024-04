Após aprovação no Senado, presidente dos EUA sanciona lei que pode banir TikTok

Após a lei que ameaça banir o TikTok nos Estados Unidos ser aprovada no Senado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou a norma, que determina o prazo de nove meses para a ByteDance vender a plataforma para uma empresa estadunidense.

A lei foi aprovada sob a justificativa de proteger a segurança nacional dos EUA, e estabelece que a ByteDance, empresa chinesa dona do TikTok, tem um prazo de nove meses para vender o aplicativo para donos não chineses. Caso a plataforma não seja vendida, ela será banida dos Estados Unidos.

Após a sanção, o presidente-executivo do TikTok, Shou Zi Chew, prometeu contestar a decisão judicialmente. “Fiquem tranquilos, não vamos a lugar algum”.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também