"Paraíso dos Hambúrgueres": Nico Burger é sucesso na Capital

Vai um 'podrão' aí?! Os lanches tradicionais têm o coração do Campo-grandense e o Nico Burguer entrega exatamente isso. Localizada no bairro Centenário em Campo Grande, a lanchonete oferece a opção de delivery de lanches com valores que cabem no bolso: de R$ 11,99 até R$ 22,50, não podendo faltar a pedida maionese caseira.

Conhecido como o "paraíso dos hambúrgueres", o Nico Burguer tem combo de hambúrguer + batata frita grátis por apenas R$ 15,99 (válido para quinta-feira, sexta-feira e sábado).

O diferencial da casa é o X-Salada Especial, que vem pão, hambúrguer caseiro, alface, tomate, presunto, mussarela, e batata palha. Tudo isso por R$ 22,50. Cabe adicionais.

"Na nossa hamburgueria não servimos apenas hambúrgueres, servimos obras-primas entre dois pães. Cada mordida é uma explosão de sabores que levará seu paladar a uma viagem emocionante. Dos clássicos irresistíveis aos criativos e inovadores, cada hambúrguer é uma experiência única, então junte-se a nós e deixe-nos levar você a uma jornada gastronômica inesquecível!", convidou a proprietária, Graziele Cuevas.

A lanchonete atende no delivery e pelo Ifood de terça-feira a domingo, das 18h30 às 00h30. A entrega é feita nos bairros Centenário, Coophavila e região, além do Centro da cidade, basta consultar o valor da taxa de entrega para sua região. Peça pelo WhatsApp e acompanhe pelas redes sociais!

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também