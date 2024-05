Jovem é morto a tiros próximo a campo de futebol em Dourados

Marcos Vinicius Félix, de 21 anos, foi assassinado com vários tiros na noite desta quinta-feira (9), próximo a um campo de futebol no bairro Jardim Guaicurus, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima estava no local e foi surpreendida com a chegada de um suspeito, que se aproximou e efetuou três disparos, atingido o meio das costas, ombro e região lombar do jovem. O atirador fugiu e até o momento não foi localizado.

Logo após o ocorrido, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou pelo local e prestou os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima para uma unidade hospitalar, mas Marcos sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A Polícia Civil segue investigando o caso para entender a motivação e a autoria, segundo o site Ligado da Notícia.

Marcos Vinicius era irmão do jovem goleiro do Fluminense, das categorias de base sub-17, que recentemente conquistou a Copa do Brasil da categoria.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também