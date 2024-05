Homem leva facada no pescoço ao brigar com enteado em MS

Polícia Rapaz é atacado com capacetadas por 'Toquinho' no Jardim Columbia

Os policiais se deslocaram até o local do fato, porém o autor não foi encontrado. Mesmo assim, o caso foi encaminhado para a delegacia, onde foi registrado como lesão corporal culposa.

Na unidade de saúde, o homem contou que havia sido golpeado pelo enteado. Ele tinha ferimentos entre a região do pescoço e no ombro. A vítima permaneceu sob cuidados médicos.

Segundo as informações da Polícia Militar, as equipes foram acionadas para ir até o hospital, onde uma vítima de esfaqueamento havia dado entrada.

Homem, de 39 anos, foi esfaqueado no pescoço pelo enteado, de 21 anos, durante uma briga. O caso aconteceu na noite de sábado (4), na Rua Carambola, Bairro Flor do Campo, em Costa Rica.