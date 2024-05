Porto Alegre decreta racionamento de água

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, publicou um decreto, nesta segunda-feira (6), que estabelece o racionamento de água para a população da capital gaúcha. Até o momento, cerca de 70% da população da cidade não tem acesso a água.

Com as fortes chuvas, que assolam o Rio Grande do Sul desde segunda-feira passada (29/4), apenas duas estações de tratamento que abastecem a cidade continuam funcionando, a de Menino Deus e a de Belém Novo.

Segundo o decreto, publicado no Diário Oficial de Porto Alegre, a água distribuída pelo município deve ser utilizada exclusivamente para o “abastecimento” e “consumo essencial”, evitando a utilização para atividades não essenciais como lavagens de automóveis, calçadas, fachadas, jardins, salões de beleza, clínicas estéticas, academias e pet shops.

“Estamos vivendo um desastre natural sem precedentes em Porto Alegre e no Rio Grande, e todos precisam contribuir. O desabastecimento é real e vai levar tempo até ser retomado com regularidade. Estamos buscando alternativas em diferentes frentes, mas a consciência de cada cidadão é decisiva para não piorar o cenário”, afirmou o prefeito da capital gaúcha.

O racionamento será feito pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também