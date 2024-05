Árbitro usa câmera corporal durante partida da Premier League

Na vitória por 4 a 0 do Crystal Palace em cima do Manchester United pela Premier League, o árbitro Jarred Gillett usou uma câmera corporal.

O dispositivo chamado de "RefCam" foi desenvolvido com "uso único para fins educacionais" e não vai transmitir as imagens ao vivo, mas os torcedores poderão ver o conteúdo posteriormente, como parte de um documentário sobre os árbitros da Premier League.

Embora seja novidade para os ingleses, a iniciativa já foi usada na Bundesliga no mês de fevereiro pelo árbitro Daniel Schlager. O jogo da ocasião foi o empate em 2 a 2 em Eintracht Frankfurt x Wolfsburg. O vídeo foi usado em um programa do Campeonato Alemão chamado de "Referees Mic'd up".

No ano passado, o árbitro Rob Jones utilizou uma câmera corporal em Chelsea x Brighton pela Premier League Summer Series, o torneio de pré-temporada. O jogo foi 4 a 3 para a equipe de Londres.

A câmera possui uma tecnologia integrada ao sistema que os árbitros usam para se comunicar durante os jogos, e o dispositivo deve ficar próximo à cabeça.

Essa câmera de vídeo foi aprovada pela Premier League, pelo Crystal Palace, pelo Manchester United, pela associação de arbitragem do futebol profissional da Inglaterra (PGMOL) e pela International Football Association Board (IFAB), entidade que determina as regras do futebol.

