É tudo ou nada! Jogos de volta das semi da Champions acontecem nesta semana

Abrindo os jogos de volta das semifinas da Champions League, o Parc des Princes será palco de PSG x Borussia Dortmund. Os alemães venceram a partida de ida na última quarta-feira (01) por 1 a 0, na Alemanha, com gol de Niclas Fülkrug.

Os franceses terão a chance de virar o placar, em casa, e chegar a sua segunda final de Champions League. A primeira foi em 2020, no “Super Agosto”, quando perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0. Já o Dortmund é detentor de uma “orelhuda” - como é chamada a taça da competição - ganhada em 1997.

Vale lembrar que o PSG não terá Lucas Hernández, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior ao joelho, no lance que resultou no gol do Dortmund.

Já no Santigo Bernabéu, a expectativa é para mais de 80 mil torcedores presentes. Na ocasião, o Real Madrid vai tentar mandar para casa mais um campeão da competição, agora o Bayern de Munique. Dentro de campo estarão 20 títulos de Champions League, 14 dos espanhóis e seis dos alemães.

O jogo de ida entre os dois clubes terminou em 2 a 2, e agora, ambos precisam vencer para chegar à final, marcada para o dia 1º de junho, em Londres.

Os jogos serão transmitidos pela TNT Sports, no streaming Max, e também pelo SBT.

Confira o calendário:

07/05 - PSG x Borussia Dortmund (15h)

08/05 – Real Madrid x Bayern de Munique (15h)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também