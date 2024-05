Motorista morre dias depois de ter o pulmão perfurado durante acidente na BR-262

A motorista Clemencia Maria De Freitas, de 52 anos, morreu nove dias depois de sofrer um grave acidente de carro na BR-262, próximo ao trevo de Miranda. Ela estava internada na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, Clemencia estava dirigindo um HB20 prata quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou perdendo o controle e batendo em uma placa de sinalização.

Por conta da colisão, ela teve ferimentos na região do abdômen. Na ocasião, Clemencia foi socorrida e levada para um hospital local, sendo liberada após passar por um médico. Acontece que, ela continuou se sentindo mal e retornou a unidade de saúde no dia seguinte.

Vendo a possível gravidade do caso, a equipe médica solicitou a transferência dela com urgência para o Hospital do Pênfigo, em Campo Grande. Foi constatado que a vítima havia perfurando o pulmão durante o acidente.

Consta na ficha médica que a vítima tinha uma fratura cervical e hemotórax bilateral associado a contusão pulmonar. Depois de realizar a drenagem a paciente evoluiu com choque séptico de foco pulmonar, falecendo durante a noite de domingo (5).

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vitima fatal provocado pela própria vítima, a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

