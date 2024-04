TCE 'barra' chamamento público de R$ 12 milhões para gerenciamento de saúde em Selvíria

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) suspendeu Chamamento Público para seleção de entidade sem fins lucrativos para gerenciamento de ações e serviços de saúde em Selvíria, com valor estimado de R$ 12,2 milhões.

A corte de contas apontou irregularidades no processo, como falta de cópia do edital e anexos, insuficiência na descrição da necessidade da contratação, ausência de estimativa das quantidades e detalhamento dos custos, e inconsistências no edital.

O conselheiro Leandro Lobo Ribeiro Pimentel determinou a imediata suspensão do Chamamento Público nº 3/2024 e fixou multa de 1000 UFERMS em caso de descumprimento. As cópias do edital e anexos devem ser encaminhadas ao TCE em até 5 dias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também