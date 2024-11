JD1TV: "Tenho muito orgulho desse programa que tem no MS", diz secretário sobre o Bolsa Atleta

O JD1 Retrospectiva deste sábado (30) trás o Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda.

Neste episódio, o secretário estadual destacou a execução da Lei Paulo Gustavo e o avanço do esporte em Mato Grosso do Sul como grandes conquistas de 2024.

Sobre a lei, ele reforçou a eficiência na captação e distribuição dos recursos. Respondendo às críticas sobre supostos atrasos, Marcelo se posicionou. "Foi uma manifestação completamente sem sentido. Explicamos os números e estamos tranquilos. A Fundação de Cultura trabalhou intensamente para garantir a operação desses recursos, com editais, seleção de projetos e apoio aos municípios. O resultado está aí, quase tudo repassado, cumprindo nosso compromisso", disse.

Já no esporte, o secretário destacou as políticas públicas implantadas desde 2015, que vêm mostrando resultados expressivos. Sobre o desempenho dos atletas, ele ressaltou que "o Mato Grosso do Sul está vivendo um momento muito positivo no esporte".

"Temos jovens se destacando nos Jogos Escolares, atletas paralímpicos que são campeões, e outros que chegaram perto de uma vaga olímpica. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo", disse.

Assista:

