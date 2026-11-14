Esportes
Pela segunda vez na história, Japão vence o Brasil após gol nos acréscimos
Seleção Brasileira buscou empate com dois gols de Vini Jr., mas sofreu derrota por 3 a 2 em amistoso
A Seleção Brasileira perdeu por 3 a 2 para o Japão, na manhã deste sábado (14), em amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura. Mesmo após buscar o empate com dois gols de Vini Jr., a equipe comandada por Carlo Ancelotti sofreu o gol da derrota nos acréscimos do segundo tempo.
O Japão começou melhor e abriu 2 a 0 antes dos 20 minutos. Kubo marcou aos 14 minutos, após contra-ataque, e Nakamura ampliou aos 19, aproveitando cruzamento de Nakano.
O Brasil reagiu ainda na primeira etapa. Bruno Guimarães recuperou a bola e acionou Vini Jr., que acertou um chute de fora da área no ângulo do goleiro Suzuki, diminuindo a diferença.
Após o intervalo, a Seleção Brasileira passou a controlar a partida e criou oportunidades para empatar. Aos 30 minutos do segundo tempo, Vini Jr. voltou a marcar, novamente em finalização de longa distância, deixando o placar em 2 a 2.
A equipe brasileira ainda teve a chance de virar com Endrick, que acertou o travessão. No entanto, já nos acréscimos, Sakamoto aproveitou uma sobra de bola na área e marcou o terceiro gol japonês.
O lance provocou reclamações dos brasileiros, que pediram falta na origem da jogada. Carlo Ancelotti e Raphinha acabaram expulsos por protestar contra a arbitragem.
Com o resultado, o Japão conquistou sua segunda vitória em 16 confrontos contra o Brasil. O retrospecto segue favorável à Seleção Brasileira, com 12 vitórias e dois empates.
O Brasil encerra a temporada de 2026 na próxima terça-feira (17), quando enfrenta Singapura, novamente no Estádio Nacional de Singapura.