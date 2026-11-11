Esportes
Bonito 21K terá largada de madrugada e desafio para quem correr duas vezes
Prova chega à 12ª edição com expectativa de 3,3 mil participantes e R$ 22 mil em premiações
A tradicional Bonito 21K terá novidades na edição deste ano, marcada para 5 de dezembro, em Bonito. A corrida contará com duas largadas, às 4h30 e às 17h30, atendendo a pedidos dos atletas por horários mais amenos e criando um desafio especial para quem encarar dois percursos no mesmo dia.
Pela manhã, serão disputadas as provas de 10 km e 21 km, distância que dá nome ao evento. Já no fim da tarde, a programação inclui percursos de 5 km e 10 km, além da corrida kids. Quem participar das duas largadas, combinando percursos, receberá uma medalha exclusiva.
A organização espera reunir mais de 3,3 mil atletas, estabelecendo um novo recorde de participantes. Criada em 2015, a prova se tornou uma das principais corridas do interior de Mato Grosso do Sul e também ajuda a movimentar o turismo local, atraindo pelo menos 5 mil pessoas para Bonito durante o fim de semana.
Além da experiência de correr em meio às paisagens naturais do município, os atletas da meia maratona disputarão R$ 22 mil em premiações. O evento também terá troféus por faixa etária e distâncias, sendo homologado pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS).
As inscrições estão no último lote e devem esgotar em breve. A corrida mantém ainda compromissos ambientais, com iniciativas de lixo zero e selo carbono neutro.
Serviço: Bonito 21K – 12ª edição
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Data: 5 de dezembro de 2026
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Largadas: 4h30 (10 km e 21 km) e 17h30 (5 km, 10 km e kids)
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Local: Bonito (MS)
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Inscrições: último lote disponível