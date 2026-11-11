A Fifa (D=Federação Internacional de Futebol) divulgou as regras para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O evento está marcado para 11 de dezembro, às 13h30, no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. A pouco menos de um mês da definição das chaves, 18 seleções já garantiram vaga na competição, que terá 32 participantes.

Como país-sede, o Brasil estará automaticamente no pote 1 e ocupará a posição A1, no Grupo A. A Seleção Brasileira também já tem data e local definidos para a estreia: 24 de junho de 2027, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

As outras duas partidas da equipe brasileira na primeira fase serão disputadas em São Paulo, no dia 29 de junho, e em Brasília, em 4 de julho.

O sorteio

A distribuição das seleções será feita em quatro potes, cada um com oito vagas. A composição levará em consideração o ranking mundial feminino da Fifa, cuja atualização está prevista para 7 de dezembro.

O Brasil será colocado primeiro no Grupo A. Na sequência, serão sorteadas as demais seleções do pote 1 e, depois, as equipes dos potes 2, 3 e 4.

As regras também estabelecem restrições para evitar a concentração de seleções da mesma confederação em uma única chave. Sempre que possível, os grupos não poderão ter mais de uma representante da mesma confederação. A exceção é a Uefa, que poderá contar com até duas seleções por grupo.

Outra regra envolve as quatro seleções mais bem colocadas no ranking mundial. Elas terão restrições adicionais para que sejam distribuídas em caminhos diferentes na fase eliminatória. Caso as duas primeiras colocadas do ranking vençam seus respectivos grupos, por exemplo, só poderão se enfrentar na final.

Repescagem define as últimas vagas

Antes do sorteio principal, em 10 de dezembro, a Fifa realizará o sorteio da fase final da repescagem. Os confrontos definirão as três últimas seleções classificadas para completar a lista de 32 participantes.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho, em oito cidades brasileiras. Será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul, com previsão de 64 partidas.

Após a definição dos grupos, a Fifa divulgará o calendário atualizado da competição, com os estádios, as cidades-sede de cada confronto e os horários das partidas.