Quem quiser conhecer a história da música de Mato Grosso do Sul tem até 29 de janeiro para visitar a exposição gratuita “MS – Música e Memória”, aberta na terça-feira (10), no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande. A mostra ocupa seis espaços do museu e reúne 160 registros fonográficos, 14 murais históricos, fotografias, instrumentos, documentos e 443 notas e pesquisas sobre a trajetória musical do Estado.

Realizada pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o Instituto Curumins, a exposição apresenta um panorama da produção musical sul-mato-grossense, das tradições ancestrais às manifestações contemporâneas.

O percurso destaca diferentes influências que ajudaram a construir a identidade musical do Estado, como as tradições indígenas, a viola, a harpa paraguaia, o chamamé, a guarânia, o sertanejo, o rock, o samba e o rap.

A mostra integra o projeto Rota Cine MS e encerra uma sequência de três exposições dedicadas à memória cultural, que também abordaram a fotografia e o audiovisual.

A proposta é preservar e valorizar a história da produção artística regional, reunindo registros de diferentes épocas e destacando artistas, pesquisadores e personagens que contribuíram para manter viva a música de Mato Grosso do Sul.