Raphael Antunes de Carvalho, de 44 anos, foi condenado a 18 anos de reclusão pelo acidente de trânsito que matou Matheus Oliveira Santos, na madrugada de 15 de dezembro de 2019, em Campo Grande. A condenação foi definida nesta quarta-feira (11), em julgamento pelo Tribunal do Júri realizado por videoconferência, com a participação do réu.

Além da condenação pela morte de Matheus, Raphael também foi condenado por tentativas de homicídio, já que outras cinco pessoas envolvidas no acidente foram socorridas e sobreviveram.

Ao sentenciar, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou o cumprimento imediato da pena aplicada em razão da condenação pelo Conselho de Sentença.

O magistrado também fixou indenização mínima de R$ 30 mil aos familiares de Matheus. Para cada uma das vítimas sobreviventes, foi estabelecido o pagamento de R$ 10 mil por danos morais. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente.

Durante o julgamento, os advogados de defesa sustentaram a tese de crime de trânsito culposo qualificado pela embriaguez ao volante. Os argumentos não foram acolhidos.

Embora a condenação possa ser contestada por meio de recurso, a prisão foi determinada e, com isso, o desfecho do processo deve ocorrer com o réu preso.

Como ocorreu o acidente

Segundo a acusação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o acidente aconteceu na Avenida Três Barras, no bairro Vilas Boas. Raphael dirigia uma Ford Ranger quando colidiu com um GM Corsa, conduzido por Matheus.

Ainda conforme a acusação, no momento da colisão, Raphael trafegava na contramão, após realizar uma ultrapassagem em local proibido, e estava embriagado.

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