Quem gosta de cinema terá a oportunidade de conferir cinco produções brasileiras gratuitamente nesta quarta-feira (11), em Campo Grande. As sessões acontecem no Museu da Imagem e do Som (MIS), às 16h e às 19h, com curtas e longas-metragens de diferentes regiões do país, dentro da programação do Pantanal Film Festival.

A primeira sessão reúne três curtas-metragens: Harpia (2026), de Caio Dornelas, de Recife (PE); Pulsatrix (2026), de Renatto Mendonça, de Goiana (PE); e A Cor da Patroa (2026), de Milena Anjos, de Salvador (BA).

Às 19h, a programação destaca o cinema sul-mato-grossense com o documentário Koi e o Rio (2025), de Ricardo Pieretti Câmara e Mauricio Copetti, e o longa-metragem de ficção Filhos do Litoral Central (2025), dirigido por Pedro Melo.

As exibições integram a mostra competitiva do Prêmio Guadakan de Cinema 2026, que valoriza produções independentes e realizadores de diferentes regiões do Brasil. A cerimônia de premiação está prevista para 20 de novembro.

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