O Aeroporto Internacional de Corumbá passou por uma ampliação que quase triplicou sua capacidade anual de atendimento, de 42 mil para 120 mil passageiros. A modernização foi entregue nesta quarta-feira (11) pela Aena, concessionária responsável pela administração do terminal.

Com as obras, a área do aeroporto passou de 1.950 m² para 2.400 m², incluindo melhorias no saguão de check-in, na sala de embarque, nas áreas comerciais e no estacionamento. O espaço destinado ao check-in, por exemplo, foi ampliado de 33 m² para 102 m² e agora conta com seis balcões.

A sala de embarque também ficou mais de três vezes maior, enquanto as áreas comerciais e o estacionamento passaram por expansão. Segundo a concessionária, as mudanças buscam oferecer mais conforto aos passageiros e preparar o terminal para receber um fluxo maior de visitantes.

A modernização ocorre em uma região estratégica para o turismo e a economia de Mato Grosso do Sul. Corumbá é uma das principais portas de entrada do Pantanal e reúne atividades ligadas à pesca esportiva, ao ecoturismo, à pecuária, à mineração e ao comércio, setores que movimentam diferentes serviços e atraem visitantes.

A entrega faz parte do programa de investimentos da Aena nos aeroportos sul-mato-grossenses. Em Campo Grande, a capacidade passou de 1,5 milhão para 2,6 milhões de passageiros por ano. Já em Ponta Porã, o terminal foi ampliado de 770 m² para 3.760 m², com capacidade anual elevada de 30 mil para 130 mil passageiros.