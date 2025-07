Brasileirão retorna com quatro jogos neste sábado; confira a programação

O Campeonato Brasileiro será retomado neste fim de semana com a realização da 13ª rodada após um mês de paralisação em razão do Mundial de Clubes da Fifa



A 13ª rodada terá oito dos dez jogos originalmente programados, com partidas entre sábado (12) e segunda-feira (14). Duas partidas seguem sem data definida: Santos x Palmeiras e Mirassol x Fluminense.



Confira a agenda completa da 13ª rodada (horário de Brasília):



Sábado – 12 de julho

• 16h30 – Internacional x Vitória – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

• 16h30 – Flamengo x São Paulo – Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

• 18h30 – Vasco x Botafogo – Estádio Mané Garrincha, Brasília

• 21h00 – Bahia x Atlético-MG – Arena Fonte Nova, Salvador



Domingo – 13 de julho

• 19h00 – Corinthians x Red Bull Bragantino – Neo Química Arena, São Paulo

• 20h30 – Cruzeiro x Grêmio – Estádio Mineirão, Belo Horizonte

• 20h30 – Fortaleza x Ceará – Arena Castelão, Fortaleza



Segunda – 14 de julho

• 20h00 – Juventude x Sport – Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Sem data definida

• Santos x Palmeiras – Vila Belmiro, Santos



