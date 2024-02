Campeonato Paulista: Santos e Corinthians se enfrentam hoje às 18h30 (MS)

Santos e Corinthians jogam nesta quarta-feira (7), às 18h30 (MS), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O Santos inicia a rodada com a liderança geral do Campeonato Paulista, com 12 pontos. Em bom início de temporada, o Peixe venceu quatro das cinco partidas, tendo o melhor ataque e a segunda melhor defesa. O time está com oito pontos de vantagem para o Ituano, segundo colocado do Grupo A. Uma vitória pode deixar encaminhada a vaga para a próxima fase, algo que não ocorre desde 2020.

O Corinthians vive situação oposta. A equipe vem de quatro derrotas seguidas e está na zona de rebaixamento do Paulistão, ocupando o penúltimo lugar na classificação geral. O mau momento culminou com a demissão do técnico Mano Menezes na última segunda-feira (5). Assim, o auxiliar Tiago Kosloski comandará a equipe no clássico.

O jogo será transmitido na TNT e HBO Max.

Escalações prováveis

Santos

Técnico: Fábio Carille. Provável time: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares; Guilherme e Willian Bigode (Morelos).

Quem está fora: Kevyson (lesão no joelho esquerdo) Jorge (recuperação de lesão no joelho direito), Giuliano (lesão muscular na panturrilha esquerda), Zabala (recondicionamento físico), Alison (em recuperação de cirurgia no joelho), Sandry (fisioterapia), Julio Furch (poupado por conta de dores no adutor direito) e Alex Nascimento (fisioterapia).

Corinthians

Técnico: Tiago Kosloski. Provável time: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro (Matheus Araújo); Romero, Wesley (Matías Rojas) e Pedro Raul.

Quem está fora: Matheus Bidu e Rafael Ramos (não foram inscritos), Ruan Oliveira (cirurgia no joelho), Paulinho (transição para o campo), Diego Palacios (lesão no joelho esquerdo) e Gustavo Henrique (fazendo reforço muscular).

Pendurados: Raul Gustavo e Romero.

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza;

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua Costa;

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote;

VAR: Vinícius Furlan.

