Dupla de MS fica com vice na 1ª etapa do Brasileiro de Padel

A dupla sul-mato-grossense Eduardo Luckmann e Felipe Vilaça conquistou o segundo lugar na 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Padel 2025, realizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, entre os dias 14 e 16 de fevereiro.

Na final, os atletas foram derrotados pelos donos da casa, Diogo Casa e Lucas Agesta, por 2 sets a 1, em um confronto decidido no super tie-break.

A partida foi marcada pelo equilíbrio, com parciais de 7/6, 6/7 e 10/8 para os campeões. Durante o set decisivo, Eduardo Luckmann sofreu com câimbras nas pernas, barriga e pescoço, o que acabou impactando o rendimento da dupla sul-mato-grossense.

Organizada pela Confederação Brasileira de Padel (COBRAPA), a competição é uma das mais importantes do circuito nacional, somando pontos para o ranking brasileiro e servindo como seletiva para o Pan-Americano da modalidade.

Ao todo, o campeonato contará com quatro etapas ao longo do ano. A próxima será em abril, em Curitiba (PR), seguida por Balneário Camboriú (SC) e Poá (RS).

Agora, os atletas voltam suas atenções para a 1ª etapa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Padel, que acontecerá no próximo fim de semana, em Ponta Porã. O torneio estadual também vale pontos para os rankings nacional e estadual e já conta com a inscrição de mais de 70 duplas, incluindo competidores do Brasil, Paraguai e Argentina.

