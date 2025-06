"Estou há 15 anos no auge", diz Neymar em entrevista

O craque do Santos recebeu jogadores, ex-jogadores, cantores, influenciadores digitais e amigos para uma partida festiva de uma de suas patrocinadoras na Vila Belmiro. Em entrevista ao canal "Flow", Neymar falou sobre seu momento e disse estar "no auge", apesar das constantes críticas que recebe com relação à vida extracampo.



“Todo mundo pensa que as festas que fiz, os carnavais que fui, foram todos os dias, mas foi só nos momentos que eu poderia ir, nas folgas ou férias. Não é à toa que estou há 15 anos no auge, jogando em grandes times, continuando na Seleção Brasileira… Então, é muita dedicação, tem de abrir mão de muita coisa, eu sei bem o que estou falando. Não é fácil chegar onde cheguei, então sinto muito orgulho de tudo que venho fazendo. Tem mais treino que talento. Mais dedicação... Tenho que fazer coisas que nenhum jogador faz. A idade vai chegando e as coisas vão ficando difíceis”, disse o jogador.



Neymar ainda revelou que esteve muito próximo de reforçar o Fluminense no Mundial de Clubes, mas a oportunidade não aconteceu devido a uma pessoal relacionada e à preparação física. “Tô bem fisicamente. Teve essas conversas de alguns times para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. 100% eu tô fisicamente, mas eu preciso estar melhor fisicamente”, disse Neymar, que se recupera de lesão e ainda não voltou aos gramados oficialmente em 2025.



A ideia discutida envolvia a permanência do jogador no Santos, clube com o qual mantém contrato, mas com liberação para disputar o Mundial pelo Tricolor. De acordo com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, Neymar demonstrou interesse na proposta. Ainda segundo o dirigente, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, não teria colocado obstáculos à negociação.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também