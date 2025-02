Mais uma! Luiz Aquino conquista medalha de prata no US Open de Taekwondo

O atleta sul-mato-grossense Luiz Aquino brilhou conquistou a medalha de prata na categoria adulto masculino até 63 kg no US Open de Taekwondo 2025. O torneio foi realizado entre os dias 14 e 16 de fevereiro em Reno, Nevada, nos Estados Unidos.

Aquino enfrentou adversários de alto nível e consolidou a sua posição entre os melhores da modalidade. "Estou muito feliz com o resultado. Cada luta foi um aprendizado, e sou grato pelo apoio do meu técnico e da minha equipe", afirmou.

Após o desempenho nos Estados Unidos, Aquino agora se concentra no Grand Slam de Taekwondo, que acontecerá entre os dias 20 e 23 de fevereiro no Rio de Janeiro. A competição é crucial, pois definirá os atletas que integrarão a Seleção Brasileira de Taekwondo 2025.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também