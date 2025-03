Paquetá será julgado por acusações de envolvimento em apostas esportivas

O meio-campista brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham, enfrentará julgamento ainda neste mês de março, em um processo que pode durar até três semanas.

O jogador é acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de violar as regras de apostas ao supostamente manipular partidas da Premier League para beneficiar apostadores. Caso seja considerado culpado, ele pode receber uma punição severa, incluindo um possível banimento vitalício do futebol.

A investigação aponta que Paquetá teria influenciado diretamente o recebimento de cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês: contra o Leicester City, em novembro de 2022; Aston Villa, em março de 2023; Leeds United, em maio de 2023; e Bournemouth, em agosto de 2023.

A FA sustenta que o jogador teria "intencionalmente buscado receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de influenciar o mercado de apostas, permitindo que uma ou mais pessoas lucrassem com isso".

Além da acusação principal, Paquetá também foi enquadrado por não fornecer documentos e informações solicitadas pela entidade durante o processo investigativo.

Paquetá nega as acusações

Em comunicado oficial quando as acusações foram formalizadas, o jogador se defendeu e demonstrou indignação com a situação:

"Estou extremamente surpreso e chateado com a decisão da FA de me acusar. Durante nove meses, colaborei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações possíveis. Nego categoricamente todas as acusações e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao andamento do processo, não farei mais comentários sobre o caso."

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também