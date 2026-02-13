Menu
Esportes

Sul-Mato-Grossense Sub-13 terá edição histórica em 2026

A competição reúne 21 times e aposta na formação de novos talentos

13 fevereiro 2026 - 13h52Sarah Chaves, com FFMS
Em 2025 a equipe do Náutico venceu o Operário na final na disputa por pênaltisEm 2025 a equipe do Náutico venceu o Operário na final na disputa por pênaltis   (Rodrigo Moreira/rmp.fotografia)

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Amador Sub-13 começa no dia 7 de março e segue até 18 de julho, reunindo 21 clubes de 12 cidades do Estado. Segundo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), esta será a maior edição da competição. As equipes foram divididas em cinco grupos e se enfrentam dentro das próprias chaves. Os 16 melhores avançam para a fase seguinte.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, afirma que a entidade tem ampliado o investimento nas categorias de base, desde o Sub-9 e Sub-11, por entender que o desenvolvimento do futebol estadual começa nas divisões iniciais. “Fomos surpreendidos durante os campeonatos nas categorias Sub-9 e Sub-11do ano passado com a qualidade técnica dos pequenos jogadores. As categorias de base fazem com que a esperança do futebol sul-mato-grossense possa ter um alicerce, essa base que vai se consolidando para projetar justamente aí na sequência um Sub-15, um Sub-17 e começar a olhar na possibilidade desses garotos virarem, no bom sentido, o produto de um futebol mais organizado, mais competitivo”, disse.

Para o diretor de Esporte do Comercial, Mateus Sabatini, o torneio é fundamental para revelar jogadores que poderão futuramente integrar o elenco profissional. "O Comercial está voltando passo a passo, devagar. A gente está montando todas as categorias novamente para representar nosso clube, e com esta vitrine, conseguimos formar novos atletas".

Atual campeão, o Náutico Futebol Clube entra na disputa novamente, mas, segundo o presidente Júlio César, com cautela. Ele reconhece que se trata de uma nova geração e que o desafio é manter regularidade ao longo da competição.

