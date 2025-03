Virada de lote marca expectativa para Superliga de Vôlei na Capital

A menos de um mês para o duelo entre Suzano e Sada Cruzeiro, válido pela Superliga de Vôlei Masculina, em Campo Grande, o lote dos ingressos virou.

A partida acontece no dia 23 de março, no Ginásio Guanandizão, e já conta com mais de 80% dos ingressos vendidos.

Os bilhetes ainda disponíveis estão no segundo lote. As opções de arquibancada custam R$ 60 (inteira) e R$ 35 (infantil).

Para quem busca mais conforto, as cadeiras saem por R$ 100. Já a "Quadra Experience", que proporciona proximidade com os jogadores, além de open bar e open food, custa R$ 350.

Ingressos

As entradas podem ser adquiridas online, com taxa de 15%, ou presencialmente nos seguintes pontos de venda:

Planeta dos Esportes – Rua Sete de Setembro, 592

Planeta dos Esportes – Rua Maracaju, 140

Planeta dos Esportes – Shopping Campo Grande

Planeta dos Esportes – Norte Sul Plaza

Além do confronto principal, o público poderá acompanhar um jogo de abertura entre SESI-MS e SESI-SP, pelas categorias femininas. Os portões serão abertos às 13h.

