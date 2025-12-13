Sábado tem rock, teatro e dança na agenda cultural de Campo Grande

campo Grande tem um sábado (13) recheado de atrações culturais para todos os gostos e idades. A agenda reúne shows de rock, espetáculo teatral, dança, atividades infantis e apresentações intimistas em diferentes pontos da cidade, com opções gratuitas e pagas que prometem movimentar a capital ao longo do dia e da noite.

Confira

Rock ‘n’ Friends – NAIP + Larissa e os Pexe - O Lupland recebe uma noite dedicada ao rock sul-mato-grossense. NAIP e Larissa e os Pexe dividem o palco em um encontro leve, descontraído e cheio de clássicos que marcaram gerações.

Horário: 18h30 às 23h55

Local: Lupland, Rua Antônio Maria Coelho, 3285

Entrada: Ingressos limitados (link disponível para compra)

Espetáculo Carne Viva - A criação de Estefânia Bueno chega à Casa da Cultura trazendo à cena relatos reais de mulheres transformados em dramaturgia potente. Estefânia e Madu Flores conduzem uma performance que mistura vulnerabilidade, força e reflexão.

Horário: 20h

Local: Casa da Cultura – Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

“Natal Pintado à Mão” - A criançada poderá soltar a imaginação e ilustrar o natal do seu jeito! As inscrições são gratuitas e realizadas pelo app do shopping.

Horário: 15h

Loacal: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Ratto – Show Acústico - Ratto volta a Campo Grande com um show intimista, revisitando grandes sucessos da música brasileira em versões acústicas marcadas pela emoção e pela interpretação expressiva do cantor.

Horário: 18h às 23h30

Local: Sunset Growler Station

Entrada: R$ 50,00 (couvert antecipado)

Espetáculo “Eco(ar): na natureza, as histórias são assim” - A Escola de Dança da UFMS apresenta seu trabalho de encerramento do ano, abordando a relação entre natureza, histórias e movimento. O espetáculo reúne diferentes modalidades de dança em uma proposta sensível e visualmente marcante.

Horário: 18h

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: Gratuita (com reserva)

Tonho Sem Medo - Cervejaria Canalhas abre espaço para uma noite de rock enérgico com a banda Tonho Sem Medo. O grupo promete um show direto, animado e cheio da identidade roqueira que o público já conhece.

Horário: 20h

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira

Entrada: R$ 20,00 (1º lote)

