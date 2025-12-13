Sábado tem rock, teatro e dança na agenda cultural de Campo Grande

campo Grande tem um sábado (13) recheado de atrações culturais para todos os gostos e idades. A agenda reúne shows de rock, espetáculo teatral, dança, atividades infantis e apresentações intimistas em diferentes pontos da cidade, com opções gratuitas e pagas que prometem movimentar a capital ao longo do dia e da noite.
Rock ‘n’ Friends – NAIP + Larissa e os Pexe - O Lupland recebe uma noite dedicada ao rock sul-mato-grossense. NAIP e Larissa e os Pexe dividem o palco em um encontro leve, descontraído e cheio de clássicos que marcaram gerações.
Horário: 18h30 às 23h55
Local: Lupland, Rua Antônio Maria Coelho, 3285
Entrada: Ingressos limitados (link disponível para compra)
Espetáculo Carne Viva - A criação de Estefânia Bueno chega à Casa da Cultura trazendo à cena relatos reais de mulheres transformados em dramaturgia potente. Estefânia e Madu Flores conduzem uma performance que mistura vulnerabilidade, força e reflexão.
Horário: 20h
Local: Casa da Cultura – Avenida Afonso Pena
Entrada: Gratuita
“Natal Pintado à Mão” - A criançada poderá soltar a imaginação e ilustrar o natal do seu jeito! As inscrições são gratuitas e realizadas pelo app do shopping.
Horário: 15h
Loacal: Shopping Norte Sul Plaza
Entrada: Gratuita
Ratto – Show Acústico - Ratto volta a Campo Grande com um show intimista, revisitando grandes sucessos da música brasileira em versões acústicas marcadas pela emoção e pela interpretação expressiva do cantor.
Horário: 18h às 23h30
Local: Sunset Growler Station
Entrada: R$ 50,00 (couvert antecipado)
Espetáculo “Eco(ar): na natureza, as histórias são assim” - A Escola de Dança da UFMS apresenta seu trabalho de encerramento do ano, abordando a relação entre natureza, histórias e movimento. O espetáculo reúne diferentes modalidades de dança em uma proposta sensível e visualmente marcante.
Horário: 18h
Local: Teatro Glauce Rocha
Entrada: Gratuita (com reserva)
Tonho Sem Medo - Cervejaria Canalhas abre espaço para uma noite de rock enérgico com a banda Tonho Sem Medo. O grupo promete um show direto, animado e cheio da identidade roqueira que o público já conhece.
Horário: 20h
Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99, Chácara Cachoeira
Entrada: R$ 20,00 (1º lote)