Em celebração ao Dia do Motorista, condutores profissionais terão acesso a uma programação gratuita nesta sexta-feira (24), em Campo Grande. A ação, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), em parceria com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o SEST/SENAT e o Posto Kátia Locatelli, será realizada das 10h às 15h e reunirá atividades de conscientização no trânsito, serviços de saúde e distribuição de brindes.

O evento acontecerá no Posto Kátia Locatelli, um dos pontos de abastecimento com maior fluxo de caminhões e veículos de carga da Capital, entre as atividades oferecidas pelo Detran-MS e pela Agetran está a demonstração dos óculos simuladores de embriaguez, sono e uso de drogas.

Já a equipe do SEST/SENAT disponibilizará serviços voltados à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores, incluindo aferição de pressão arterial, exames de glicemia, sessões de ginástica laboral e cadastro para cursos de qualificação profissional.

Durante toda a programação, o Posto Kátia Locatelli também fará a distribuição de frutas, pipoca e brindes aos participantes, proporcionando um momento de pausa e acolhimento aos motoristas.

A iniciativa busca valorizar os condutores profissionais e reforçar a importância da direção segura, da prevenção de acidentes e dos cuidados com a saúde de quem passa grande parte da rotina nas estradas.

Serviço

Dia do Motorista

Data: sexta-feira, 24 de julho

Horário: das 10h às 15h

Local: Posto Kátia Locatelli, em Campo Grande.