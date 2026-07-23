Os bairros Lageado, Rita Vieira e Universitário recebem nesta quinta-feira (23) uma nova etapa da operação de fumacê em Campo Grande. A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) entre 16h e 22h, busca reforçar o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Para que o inseticida tenha maior alcance, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos.

A borrifação será feita pelas equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), utilizando o sistema de Ultra Baixo Volume (UBV), popularmente conhecido como fumacê. O método é empregado para reduzir a população de mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das arboviroses.

Segundo a Sesau, o inseticida age sobre os mosquitos em circulação, mas seu efeito depende da correta dispersão do produto. Por isso, abrir portas e janelas durante a aplicação permite que o veneno alcance ambientes onde os insetos costumam permanecer.

O cronograma da operação, no entanto, poderá ser alterado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina. Nessas condições, a aplicação perde eficiência, o que pode levar ao adiamento ou cancelamento do serviço.

A orientação é que a população mantenha quintais limpos e elimine qualquer recipiente que possa acumular água, interrompendo o ciclo de reprodução do Aedes aegypti.