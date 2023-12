Aeroporto de Bonito terá voos extras em janeiro

Para suprir a demanda de viagens de início do ano, somada às férias escolares, a Azul Linhas Áreas e a Gol Linhas Áreas anunciaram voos extras para Bonito no mês de janeiro de 2024.



Após uma série de investimentos do Governo do Estado no Aeroporto Regional de Bonito, com instalação de novos equipamentos e reformas nas áreas internas e externas para atender as normas da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o aeroporto passou da categoria 3C VFR (Visual), para 3C IFR (Instrumento) ampliando a capacidade de voos para um dos maiores destinos do ecoturismo mundial.



A Gol, que já oferta voos as quintas-feiras e domingos, também realizará voos as terças-feiras, no trecho Congonhas/Bonito.



Já a Azul Linhas Áreas que opera regularmente as segundas, quartas, sextas e domingos na rota Viracopos/Bonito, terá voos extras em dias específicos. Confira:







