'Bazar do Segunda Casa' acontece nos dias 9 e 10 de janeiro na Capital

O projeto Segunda Casa realiza nos dias 9 e 10 de janeiro, das 9h às 16h, um bazar com produtos a preços acessíveis, com o objetivo de arrecadar recursos para o trabalho da instituição, que atua na restauração de vidas desde 2009.

O público poderá encontrar eletrônicos, celulares, patins infantis, perfumes importados, casacos e outros itens doados pela Receita Federal. As quantidades são limitadas, e a organização recomenda que os interessados cheguem cedo.

O bazar será realizado na Rua José Cangussu, 200, no local da obra da sede do Segunda Casa. Toda a renda obtida com as vendas será destinada a fortalecer os projetos sociais da instituição.

