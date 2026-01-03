Confira lista de filmes e séries que explicam o conflito entre EUA e Venezuela

O ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro, reacendeu o debate sobre as tensões históricas entre os dois países. Ao longo dos anos, a crise política venezuelana, as sanções impostas por Washington e as acusações de ingerência estrangeira ultrapassaram o noticiário e também chegaram ao cinema e à televisão, em produções que retratam disputas de poder, interesses geopolíticos e os impactos dessas relações na América Latina.

Confira séries e filmes para entender o conflito entre os EUA e a Venezuela:

Simón – Netflix

Filme de 2023 que acompanha um estudante venezuelano que lidera protestos e foge para os Estados Unidos. Ao buscar asilo, ele revive traumas e enfrenta desconfiança ao reencontrar antigos companheiros.

Jack Ryan – Prime Video

Na segunda temporada, a trama se passa na Venezuela, onde Jack Ryan investiga má gestão governamental, suspeita de negociações secretas e crise política, abordando autoritarismo e interferência norte-americana.

A Revolução Não Será Televisionada – YouTube

Documentário que registra o golpe contra Hugo Chávez em 2002, mostrando momentos decisivos do levante e a reação popular que levou ao fracasso da tentativa de golpe.

Narcos – Netflix

Embora focada na Colômbia, a série aborda atuação dos Estados Unidos na América Latina, tráfico internacional e ingerência política, temas que também dialogam com a realidade venezuelana.

Status: Venezuelan (2025) – Frontline/PBS

Documentário que acompanha a vida de uma família venezuelana nos EUA diante de políticas de imigração e tensões entre os dois países.

Ao Sul da Fronteira – YouTube

Produzido por Oliver Stone, o documentário entrevista líderes sul-americanos e analisa criticamente a política dos Estados Unidos na região.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também