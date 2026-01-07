Menu
Menu Busca quarta, 07 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Geral

Construcap é vencedora da PPP do Hospital Regional e tem 60 dias para assinar contrato

Decisão foi divulgada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira

07 janeiro 2026 - 18h12Taynara Menezes
O projeto, idealizado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas, prevê investimento total de R$ 7,3 bilhões em operação (OPEX) e R$ 966 milhões em obras e tecnologiaO projeto, idealizado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas, prevê investimento total de R$ 7,3 bilhões em operação (OPEX) e R$ 966 milhões em obras e tecnologia   (Foto: Governo MS)

A Construcap S.A. foi declarada vencedora da Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), conforme publicado nesta terça-feira (6) no Diário Oficial do Estado. A empresa apresentou a proposta de R$ 15.909.279, considerada a contraprestação mensal mais vantajosa para o Estado.

Com a publicação, fica concluída a fase licitatória, e a concessionária terá 60 dias para cumprir as obrigações prévias e assinar o contrato com o Governo de Mato Grosso do Sul. A PPP prevê construção de novos blocos, reforma das instalações existentes e aquisição de equipamentos médico-hospitalares, além da administração de serviços de apoio como limpeza, vigilância, lavanderia, farmácia, transporte, nutrição e manutenção predial.

O projeto, idealizado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), prevê investimento total de R$ 7,3 bilhões em operação (OPEX) e R$ 966 milhões em obras e tecnologia (CAPEX) ao longo de três décadas. Combinando tecnologia, eficiência e sustentabilidade, a PPP ampliará em 60% a capacidade do hospital, oferecendo 577 leitos, aumentando de 30 mil para 42 mil atendimentos anuais, e quase dobrando o número de internações, de 1,4 mil para 2.760 pacientes por mês.

A gestão assistencial permanecerá sob responsabilidade do Estado, com atendimento 100% gratuito pelo SUS, enquanto a Construcap cuidará dos serviços não assistenciais. A empresa já administra, via subsidiária Inova Saúde, outros três hospitais em São Paulo, incluindo o Hospital Regional de Sorocaba e o Hospital Regional de São José dos Campos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
Estudo revela aumento de 396% no IPTU de imóvel no Jardim Pênfigo na Capital
O Museu do Videogame Itinerante oferece uma ponte entre passado, presente e futuro dos games
Comportamento
Museu do Videogame estreia neste sábado em Shopping da Capital
Os descontos são exclusivos para advogados regularizados
Geral
OAB/MS amplia desconto da anuidade 2026 com até 20%
Pesquisa Eleitoral -
Política
Pesquisas eleitorais devem ser registradas na Justiça Eleitoral sob pena de multa
Título de eleitor
Política
Eleitores têm até 6 de maio para emitir ou regularizar o título para as eleições de 2026
Menina sofria violência sexual -
Justiça
Tio-avô é condenado a 16 anos de prisão por abusos contra criança de 10 anos em MS
Morre o ex-vereador Paulo Afonso Flores Falcão, em Dourados
Política
Morre o ex-vereador Paulo Afonso Flores Falcão, em Dourados
Mercadorias apreendidas -
Polícia
Polícia Rodoviária Estadual apreende R$ 231 mil em contrabando na MS-162, em Maracaju
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Contrato com escritório de advocacia em Eldorado é investigado pelo MPMS
Prefeitura de Nova Alvorada do Sul -
Interior
MPMS não identifica má-fé e encerra investigação sobre honorários em Nova Alvorada do Sul

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande