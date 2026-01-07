Construcap é vencedora da PPP do Hospital Regional e tem 60 dias para assinar contrato

A Construcap S.A. foi declarada vencedora da Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), conforme publicado nesta terça-feira (6) no Diário Oficial do Estado. A empresa apresentou a proposta de R$ 15.909.279, considerada a contraprestação mensal mais vantajosa para o Estado.

Com a publicação, fica concluída a fase licitatória, e a concessionária terá 60 dias para cumprir as obrigações prévias e assinar o contrato com o Governo de Mato Grosso do Sul. A PPP prevê construção de novos blocos, reforma das instalações existentes e aquisição de equipamentos médico-hospitalares, além da administração de serviços de apoio como limpeza, vigilância, lavanderia, farmácia, transporte, nutrição e manutenção predial.

O projeto, idealizado pelo Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), prevê investimento total de R$ 7,3 bilhões em operação (OPEX) e R$ 966 milhões em obras e tecnologia (CAPEX) ao longo de três décadas. Combinando tecnologia, eficiência e sustentabilidade, a PPP ampliará em 60% a capacidade do hospital, oferecendo 577 leitos, aumentando de 30 mil para 42 mil atendimentos anuais, e quase dobrando o número de internações, de 1,4 mil para 2.760 pacientes por mês.

A gestão assistencial permanecerá sob responsabilidade do Estado, com atendimento 100% gratuito pelo SUS, enquanto a Construcap cuidará dos serviços não assistenciais. A empresa já administra, via subsidiária Inova Saúde, outros três hospitais em São Paulo, incluindo o Hospital Regional de Sorocaba e o Hospital Regional de São José dos Campos.

