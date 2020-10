DC apresenta Yara Flor, a nova Mulher-Maravilha Brasileira

Sarah Chaves, com informações do Omelete

A editora americana DC Comics responsável pelo heóris da Liga da Justiça e muitos outros, anunciou uma nova linha de HQs futuristas, que contará com a introdução de uma Mulher-Maravilha brasileira.

Como parte do DC Future Slate, a brasileira indígena Yara Flor, da Amazônia se juntará aos outros heróis, a partir do momento que o universo da DS é salvo, com uma nova versão de Batman e Superman. apesar de que o tempo e o espaço dele serão diferentes.

O homem de aço será Jon, filho de Clark Kent, enquanto o inédito homem morcego ainda é um mistério. A HQ que prepara esse evento é a edição final de Dark Nights: Death Metal, que chega em 5 de janeiro de 2021.

A minissérie da nova Mulher-Maravilha será escrita por Joëlle Jones, de Lady Killer, sem previsão de lançamento até o momento. A heroína deve ter ainda a edição mensal única, que tem o título de Future State: Wonder Woman. Yara Flor não substitui Diana Prince, a Mulher-Maravilha original. A personagem clássica ganhará sua própria saga.

Ainda não há previsão de chegada para as HQs do Future Slate ao Brasil ou título nacional.

