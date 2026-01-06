Menu
Golpistas usam nome e foto de senadora de MS em mensagens falsas

Os criminosos se passam por Soraya Thronicke no WhatsApp para tentar enganar vítimas

06 janeiro 2026 - 12h24Sarah Chaves
Senadora Soraya Thronicke Senadora Soraya Thronicke   (Divulgação )

Criminosos estão usando o nome e a foto da senadora Soraya Thronicke em uma nova tentativa de golpe aplicada por meio do WhatsApp. As mensagens simulam uma troca de número de telefone, com pedido para que o contato seja salvo, prática comum para enganar vítimas e, depois, solicitar dinheiro ou informações pessoais.

O número exibido na mensagem não pertence à senadora e já foi associado a outras tentativas de fraude. A orientação é não responder, não repassar dados, não realizar pagamentos, bloquear o contato e denunciar o caso à plataforma e às autoridades competentes.

A equipe da parlamentar reforça que comunicações oficiais não são feitas por números desconhecidos e alerta para que a população redobre a atenção diante de abordagens suspeitas.

