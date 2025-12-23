Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/12/2025

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

Logo cedo, Marte se muda pra Virgem e envia as melhores vibes para você expandir seus conhecimentos, fazer uma viagem ou entrar em contato com pessoas de fora. No trabalho, direcione seus esforços para tarefas que envolvem qualquer tipo de comunicação porque você vai dar um show nessa área. É um ótimo momento para lidar com clientes e com serviços que exigem raciocínio rápido e boas ideias. Você pode cair de amores por uma pessoa que acabou de conhecer. O romance promete leveza e diversão.



Peixes

Os relacionamentos em geral passam a contar com as energias poderosas de Marte a partir de hoje e prometem novidades. É um bom momento para cuidar dos seus interesses, conhecer gente nova, fazer contatos com colegas e pessoas queridas e definir algumas prioridades em sua vida. A comunicação conta com good vibes à tarde e você pode explorar isso para cuidar das tarefas rapidinho. A paquera tem tudo para ferver e o romance também fica mais animado à noite.

Aquário

Nesta terça, Marte entra em Virgem e ativa o desejo de fazer algumas mudanças mais profundas em sua vida, além de afiar sua intuição. As estrelas seguem enviando vibes poderosas para o seu bolso e você pode conseguir um dinheiro extra. O astral é perfeito para investir na sua casa, comprar algo que deseja há tempos e encontrar oportunidades interessantes pra ganhar mais no trabalho. Há sinal de estabilidade e sossego no romance. Mas a atração física esquenta a paquera.



Áries

Marte se muda para Virgem nesta manhã e ajuda você a focar sua energia no trabalho, Áries. A Lua segue infernizando o seu astral, mas troca likes com outros astros e avisa que não há motivo para se preocupar. É um bom momento para prestar mais atenção ao seu sexto sentido, especialmente na hora de lidar com dinheiro. A boa notícia é que as finanças estão protegidas à tarde e você pode receber uma grana que não esperava! No romance, abra o jogo com o par se estiver a fim de um programa calminho.



Touro

Logo cedo, Marte brilha em seu paraíso astral e você começa o dia contando com mais energia, sorte e carisma. Sua imaginação estará a mil e pode ser divertido dar um chega pra lá na rotina do dia a dia e sair da sua zona de conforto. Aproveite as vibes maravigolds desta terça para correr atrás dos seus sonhos, tentar um negócio próprio ou trocar ideias com pessoas próximas. Seu charme estará imbatível e vai fazer sucesso na conquista. Aguarde novidades e romantismo a dois.



Gêmeos

Assuntos do passado ou ligados á família ganham destaque nesta terça, com a chegada de Marte em Virgem. Há sinal de boas energias para você se concentrar na vida profissional. Seu lado ambicioso se destaca e não vai poupar esforços para atingir seus objetivos. É um bom momento para focar em tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada e até negociar um aumento. Seus planos para o futuro da relação ajudam a fortalecer o romance. Mas a conquista anda mais devagar.



Câncer

As comunicações contam com as energias poderosas de Marte a partir de agora e você tem tudo para se entender melhor com os outros. O dia é perfeito para investir nos estudos, iniciar um curso ou matar a saudade dos amigos que estão longe. No trabalho, os serviços feitos em equipe prometem os melhores resultados agora.



Leão

Se depender de Marte, que passa a brilhar em Virgem, você tem tudo para se destacar em assuntos envolvendo dinheiro a partir de agora. O astral desta terça também é favorável para fazer alguns ajustes ou até mudanças mais drásticas na área profissional. Se anda pensando em trocar de emprego, dê os primeiros passos neste sentido.



Virgem

A entrada de Marte em seu signo traz uma dose extra de disposição e pique para encarar qualquer assunto que pintar pela frente nesta terça!No trabalho, as estrelas mandam ótimas energias para ampliar seus conhecimentos, trocar experiências e aprender mais com os outros. Uma parceria ajuda a terminar logo as tarefas diárias, portanto, aproximese de quem tem os mesmos objetivos que você. Bom astral para dar um passo mais sério se tem compromisso ou um ficante fixo



Libra

Seu pique pode cair um pouco com a entrada de Marte em seu inferno astral, então vá com calma e evite tomar decisões por impulso. O trabalho segue ocupando a maior parte da sua atenção e os astros ajudam a destacar seu lado responsável e esforçado. Talvez seja preciso mergulhar no serviço e fazer um esforço extra para dar conta de tudo, mas sua dedicação traz frutos.

Talvez o par precise do seu apoio agora. Uma paquera que começou meio sem graça pode surpreender.



Escorpião

A chegada de Marte em Virgem nesta manhã traz mais otimismo e destaca seu lado sonhador. E com a Lua trocando likes com outros astros, você terá facilidade para apresentar boas ideias no trabalho e convencer os outros. Use e abuse dessas energias poderosas para lidar com clientes e com o público em geral. Você também conta com charme de sobra para encantar todo mundo, especialmente se ainda está na pista. Romantismo, cumplicidade e altas doses de carinho animam a vida a dois.



Sagitário

Marte chega em Virgem nesta manhã e promete energias poderosas para movimentar a vida profissional, bebê. No trabalho, é hora de mostrar responsabilidade e brilhar nos projetos mais ambiciosos! Aposte na praticidade para cuidar das tarefas mais urgentes e não desanime se tiver que fazer um esforço extra pra não deixar nada pelo caminho. Há sinal de boas energias para relaxar em casa e curtir a companhia do love. Mas a paquera tem mais chance de emplacar com um ex.

