Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/7/2025

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

A terça começa com boas energias para você mergulhar no trabalho, aprender novas tecnologias e se manter atualizado no mercado profissional. Ouça sua intuição para descobrir a melhor maneira de lidar com os negócios, farejar oportunidade lucrativa e buscar o sucesso. Mas suas chances serão maiores se não comentar sobre os seus planos com qualquer um. Há chance de se envolver em um caso proibido ou com alguém próximo. O romance fica mais sossegado, o que não é ruim.

Aquário

Com Urano brilhando forte em seu paraíso, tudo indica que vai sobrar disposição, criatividade e novas ideias para cuidar de tudo o que aparecer pela frente! Vale fazer uma fezinha, porque a sorte deve sorrir para o seu lado. No trabalho, dá pra cuidar das tarefas de rotina com muita criatividade e fica mais fácil correr atrás dos seus sonhos. A companhia dos amigos será mais do que animada e o pessoal pode ter um papel importante na conquista. O romantismo está no ar e será contagiante!

Peixes

No trabalho, as estrelas avisam que vai se sair melhor do que esperava se focar toda a atenção nas tarefas que estão na sua lista. A boa notícia é que a vida profissional conta com good vibes e, sem fazer muito alarde, você tem tudo para ver os seus esforços dando frutos. Assuntos familiares ou ligados ao passado podem precisar da sua atenção. O romance pode ficar meio parado, mas o Sol segue protegendo seus interesses amorosos. A paquera também pode trazer boas surpresas.



Áries

O astral segue favorável para estudar, iniciar um curso ou trabalhar em equipe. Tarefas feitas em grupo, especialmente se envolvem comunicação ou algo fora da rotina, têm tudo para correr melhor. Se tiver a oportunidade de viajar ou de entrar em contato com pessoas que estão longe, vá em frente. Tá na pista? Olhe mais ao seu redor, pois pode topar com alguém interessante quando menos espera. A dois, a relação conta com descontração, companheirismo e altas doses de carinho.



Touro

Urano segue dando um empurrão e tanto nos assuntos financeiros a partir de agora e você pode aproveitar para traçar novos planos a longo prazo. No trabalho, vale ser mais flexível para lidar com mudanças, assim fica mais fácil tirar o melhor proveito de cada situação, mesmo que não seja exatamente o que tinha planejado no começo. A paquera e o romance seguem agitados e você pode aproveitar as energias do Sol para conversar sobre o futuro com o mozão e ajustar alguns detalhes.



Gêmeos

Urano continua firme e forte em seu signo, reforçando seu lado sociável e enviando vibes poderosas para você correr atrás dos seus interesses. Talvez seja preciso um esforço extra para manter o foco nas tarefas mais chatinhas, mas você vai dar conta do recado se juntar esforços com os colegas. Uma nova sociedade ou parceria profissional tem boas chances de decolar. Se pintar qualquer oportunidade de sair da rotina com quem ama, se jogue sem pensar duas vezes! A paquera reserva surpresas.



Câncer

Se depender da Lua, assuntos ligados ao trabalho podem exigir um esforço extra para deixar tudo em dia. A boa notícia é que o Sol segue em seu signo, reforçando sua vitalidade e ajudando a colocar as mudanças que deseja em prática. Se está procurando emprego, pode ter boas novas hoje. Os cuidados com a saúde vão render bons frutos, mas também é preciso fazer ajustes e melhorar seus hábitos. Tanto a paquera quanto a vida a dois podem ficar um pouco mais paradas do que você gostaria.



Leão

A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral nesta terça e você tem tudo pra começar o dia com o pé direito! Seu charme e encanto pessoal estarão a todo vapor e serão um grande trunfo para conhecer gente nova, fazer contatos interessantes no trabalho e até se divertir com os amigos nos momentos de folga. Na conquista, Urano segue protegendo as amizades e você pode curtir muito com o pessoal. Os momentos a dois, assim como a paquera, contam com good vibes e você vai brilhar!



Virgem

No trabalho, as energias de Urano ajudam você a ter mais foco, disposição e energia para dar conta de todas as suas responsabilidades. É hora de traçar metas mais altas na vida profissional e correr atrás do reconhecimento que você merece. Os assuntos que envolvem a família também ficam em alta e o pessoal de casa pode dar uma mãozinha, e vice–versa. Com tanta coisa acontecendo, a paquera pode ficar meio devagar. Programa caseiro com o par tem tudo para aquecer o coração.



Libra

Nesta terça, o céu envia good vibes para você conversar e trocar ideias com todo mundo, inclusive no trabalho. E como vai contar com raciocínio rápido e facilidade para interagir com os outros, aproveite para cuidar de tarefas que exigem a colaboração de colegas ou de terceiros. As estrelas também prometem ótimas oportunidades para viajar ou fazer contato com gente de fora, o que anima até a paquera. É um ótimo dia para esclarecer um mal–entendido, abrir o coração e falar sobre tudo com o par.



Escorpião

As finanças seguem em destaque nesta terça e você pode aproveitar as boas energias da Lua para colocar as contas em ordem, planejar os gastos de casa, deixar tudo do seu jeito e até encontrar novas oportunidades de encher o bolso. As estrelas garantem boas energias em quase tudo o que envolva dinheiro! Urano traz mudanças em vários setores, mas também turbina sua sensualidade. Pena que o ciúme se destaca e pede atenção para não incomodar. A paquera talvez surpreenda, inclusive nas redes sociais.



Sagitário

A Lua reforça sua disposição para cuidar de alguns interesses particulares hoje. No trabalho, se jogue de cabeça e explore seus pontos fortes para encontrar novas oportunidades de subir na carreira. Trocar ideias e expandir sua rede de contatos profissionais fica mais fácil agora, o que sempre é útil e pode dar frutos mais tarde. Se tem alguns contatinhos em vista, use e abuse do seu charme para sair do zero a zero. Urano protege os momentos a dois e garante mais brilho ao romance.

